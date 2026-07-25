Контрольно-счётная палата проверила расходы на выборы в горсовет

Проверка коснулась отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета.

Контрольно-счетная палата города Орла провела проверку расходования средств бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии города Орла в 2025 году на подготовку и проведение выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов седьмого созыва. Мероприятие проводилось в соответствии с планом работы на 2026 год, пояснили в контрольном органе.

Напомним, выборы были назначены на 14 сентября 2025 года решением Орловского городского Совета народных депутатов. Организующей выборы комиссией выступила как раз Территориальная избирательная комиссия Советского района города Орла. В подготовке и проведении выборов приняли участие четыре территориальные избирательные комиссии, 139 участковых и две временные комиссии.

Как сообщает КСП города Орла, объем бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение выборов, составил 25,024 миллиона рублей. Фактическое исполнение сложилось в той же сумме, то есть потрачено было все, практически до копейки. Наибольший удельный вес в общих расходах, 68 процентов финансирования, пришелся на дополнительную оплату труда членов комиссий.

По итогам проверки отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета нарушения не установлены, подчеркнули в КСП. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Орловскому городскому Совету народных депутатов и мэру города Орла. Напомним, что уже в сентябре в Орловской области пройдут масштабные выборы. Наиболее заметными из них станут выборы депутатов Госдумы и Орловского облсовета.

ИА “Орелград”