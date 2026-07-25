Во Мценске нарастят финансирование жилищного строительства

Власти Мценска актуализировали программу жилищного строительства.

Глава Мценска Андрей Беляев утвердил изменения в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Мценске». Как следует из преамбулы документа, он приводится в соответствие с решением о бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет 101,06 миллиона рублей. Из них 42,36 миллиона рублей поступят из областного бюджета, еще 58,7 миллиона рублей – из городской казны.

Основной объем финансирования запланирован на 2027 год, когда планируется выделить на реализацию программы 48,6 миллиона рублей из местного бюджета и 17,3 миллиона рублей из областной казны. Для сравнения, в 2026 году на программу предусмотрено 25 миллионов рублей из областного бюджета и почти 5,9 миллиона – из городского. Главная цель программы заключается в повышении доступности и комфортности жилья во Мценске. Деньги направят на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных под строительство.

Среди запланированных объектов можно отметить строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайонах Солнечный и Спасский, по улицам Ермакова, Печуриной, Макарова, Кожухова и другим. Также планируется подготовка необходимой проектно-сметной документации. Ожидаемый результат программы: ввод жилья ежегодно в объеме не менее 7,5 тысячи квадратных метров и обеспечение инфраструктурой 137 участков для льготных категорий граждан.

Ранее в своем годовом отчете глава города Мценска сообщил, что в 2025 году в городе было введено в эксплуатацию 8188,8 квадратных метра индивидуального жилья, или 109,4 процента к уровню 2024 года. За январь-февраль 2026 года было введено еще 1103 квадратных метра, и тогда все новое жилье было построено индивидуальными застройщиками. Также в 2025 году были введены в эксплуатацию распределительные сети газоснабжения в микрорайоне Солнечный и по нескольким улицам. Продолжается строительство сетей водоснабжения в этом же микрорайоне.

ИА “Орелград”