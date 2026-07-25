Спор о куполе липецкого храма рассмотрел суд в Орле

25.7.2026 | 12:00 Новости, Общество

Суд обязал подрядчика возместить ущерб за протекающую крышу храма.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Советский районный суд города Орла рассмотрел иск местной религиозной организации Елецкой епархии Русской Православной Церкви к подрядчику о взыскании ущерба за некачественно выполненные работы по строительству купола храма. Как следует из информации пресс-службы суда, в 2023 году между религиозной организацией и индивидуальным предпринимателем в устной форме был заключен договор подряда на строительство крыши над зданием храма в Липецкой области.

Заказчик передал подрядчику денежные средства на общую сумму 2,447 миллиона рублей. В период с июля по сентябрь 2023 года ответчик выполнял работы по строительству купола. Акт приема-передачи работ не составлялся, визуальных нарушений на тот момент обнаружено не было. Однако осенью того же года крыша в месте сопряжения купола и пирамиды по кругу дала течь. Заказчик договорился с подрядчиком об устранении выявленных недостатков, однако ответчик свои обязательства не выполнил.

Проведенная экспертиза установила, что при строительстве были допущены нарушения. В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения иска. По его версии, подрядчик потратил значительную сумму на приобретение строительных материалов, которую не может подтвердить документально. А стоимость устранения недостатков, по его мнению, не может превышать стоимость выполненных работ.

Однако суд, исследовав представленные доказательства, признал требования истца обоснованными и удовлетворил их в полном объеме. Общая сумма взыскания с предпринимателя составила 1,832 миллиона рублей. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”


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