Решают люди: в Народную программу ЕР внесено уже почти 3 млн предложений

Жители Орловской области представили свои инициативы в новую Народную программу «Единой России». Среди предложений – поддержка детского и юношеского спорта, организация работы волонтерских движений, установка льгот для предпринимателей, обеспечение лекарствами отдаленных территорий, продолжение реализации инфраструктурных проектов и многое другое.

На сегодняшний день россияне в общей сложности подали уже около 3 млн инициатив. Число предложений превысило показатели 2021 года. Председатель ЕР Дмитрий Медведев на заседании Экспертного совета партии отметил, что наибольшее число предложений затрагивает тему неравномерного развития регионов нашей страны. По его мнению, для решения данной проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни.

«Важнейшими приоритетами останутся помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении. Будем активно заниматься внедрением передовых технологий для обеспечения эффективной работы государственных структур», – заявил Дмитрий Медведев.

Экспертный совет проработает все поступившие предложения. На их основе будут обозначены итоговые положения новой Народной программы. Экспертная подготовка программного документа «Единой России» позволяет сохранить главную ценность — голос народа России, подчеркнул Председатель партии.

Новая Народная программа будет отвечать на семь основных вызовов. В их число войдут развитие регионов, поддержка бойцов СВО и их семей, развитие логистического и транспортного суверенитета России, мобильной малой энергетики для отдаленных территорий страны, усиление поддержки научно-технической политики в оборонной отрасли, развитие городской среды, транспорта и социальной инфраструктуры, обеспечение бесперебойных поставок вооружений и выполнение государственного оборонного заказа.

Помощь защитникам страны- воинам СВО остается среди важнейших тем, волнующих россиян.

«Вместе с Героями России, участниками специальной военной операции мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий. Нужно уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства, обеспечения наших бойцов самым современным оружием», – отметил Дмитрий Медведев.

В рамках реализации новой Народной программы планируется продолжение работы по поддержке медицины: открытие ФАПов и амбулаторий, развитие системы обучения специалистов, профилактической медицины, медицинской реабилитации, а также внедрения ИИ. В ходе заседания Экспертного совета академик РАН Андрей Каприн предложил усилить роль профессиональных и общественных медицинских объединений, включая ассоциации врачей, медицинских сестёр и пациентские организации, в развитии системы здравоохранения.

Не остается без внимания сфера образования, намечено продвижение мер по развитию инженерного образования, созданию инженерных классов, кружков и технопарков для школьников, инициатив по занятости выпускников, наставничеству и студенческому спорту. Отдельное внимание будет уделено вопросам городской среды, транспорта и социнфраструктуры. Много предложений поступает по развитию малых городов, обеспечению комфортной городской среды. Герой России Евгений Поддубный подчеркнул, что уже сейчас очевиден основной контур Народной программы.

«Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления», – считает Поддубный.

Сбор предложений в новую Народную программу продолжается. Жители всех регионов страны могут принять участие в формировании программного документа «Единой России», который будет утвержден в августе.

ИА “Орелград”