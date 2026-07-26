В Орловской области на торги выставлены конфискованные автомобили

26.7.2026 | 10:26 Новости, Экономика

Сорок машин и мототехники – за полтора миллиона.

Фото: ГИС “Торги”

Росимущество реализует несколько десятков легковых автомобилей в различном техническом состоянии: ГАЗ, «Шевроле», ВАЗ, Лада, «Опель», «Дэу», «Ситроен». Годы выпуска — с 1998 по 2008. Двигатели мощностью от 71 до 101 лошадиных сил. Некоторые авто имеют государственные номера. Также в списке реализуемого есть скутеры и мопеды.

Вся техника продается «как есть», возврат и обмен не предусмотрены. Претендентам для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 159 390 рублей (10% от начальной цены). Осмотр машин возможен по предварительной записи, указано в ГИС «Торги». Торги пройдут в форме электронного аукциона 21 августа. Заявки принимаются до 16 августа.

ИА “Орелград”


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