На Орловщине синоптики прогнозируют дожди, грозы и град

Возможно значительное усиление ветра.

По данным орловских метеорологов, 26 июля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — ливни, грозы и град.

Ветер северный, днем 8–13 м/с, при грозах порывы могут достигать 17 м/с. Температура воздуха днем составит 18–23 градуса тепла.

МЧС России по Орловской области напоминает жителям о правилах безопасности при непогоде: не укрываться у стен домов, остановок и недостроенных зданий, обходить оборванные провода и шаткие конструкции, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также спасатели призывают быть осторожными на рыбалке и при купании в открытых водоемах.

ИА “Орелград”