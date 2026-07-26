В Орловском округе утонула женщина

Жизнь унесла Ока.

Накануне, 25 июля, в 17:54 в МЧС поступило сообщение о происшествии на реке в деревне Нижняя Лужна. Женщину, купавшуюся в необорудованном для этого месте, начало уносить течением. Очевидцам удалось вытащить пострадавшую на берег. До прибытия медиков ей оказывали первую помощь.

Сотрудники скорой помощи провели реанимационные мероприятия, однако спасти женщину не удалось. На месте ЧП работал психолог ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели предупреждают: купание в необорудованных местах опасно для жизни!

ИА “Орелград”