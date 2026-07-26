«Орелнефтепродукт» обязали заплатить за поврежденные вагоны-цистерны

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск ООО «Трансойл» о взыскании убытков.

В период с июня 2023 года по август 2025 года в адрес ответчика прибывали вагоны-цистерны, принадлежащие истцу. После выгрузки нефтепродуктов, которую производил «Орелнефтепродукт», при осмотре порожних вагонов были выявлены многочисленные неисправности: механические примеси и остатки груза в котле цистерн, наличие посторонних предметов, нарушение целостности уплотнительных колец загрузочного люка и клапана нижнего сливного прибора, замятие резьбы, излом кронштейна штанги сливного прибора и другие повреждения.

Эти нарушения были зафиксированы актами общей формы ГУ-23 и ГУ-7а, составленными на промывочно-пропарочных станциях. Для устранения неисправностей и приведения вагонов в технически исправное состояние истец понёс расходы.

В судебном заседании ответчик возражал против иска, ссылаясь на то, что акты общей формы составлены в одностороннем порядке, а часть цистерн прибывала не из Орла или Ливны, где у ответчика имеются площадки для выгрузки. Однако суд отклонил эти доводы.

Суд установил, что выгрузка осуществлялась силами именно ответчика, а значит, на него возложена обязанность по обеспечению сохранности вагонов и их очистке в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта и Правилами перевозок грузов наливом. Вагоны были переданы ответчику в исправном состоянии, а возвращены с повреждениями, которые, согласно экспертному заключению, возникли именно в процессе слива груза и нарушения технологии закрытия порожней цистерны.

Суд также отметил, что перевозчик при приёмке порожних вагонов проводит только визуальный осмотр без проверки очистки изнутри, поэтому факт приёма вагонов к перевозке не освобождает грузополучателя от ответственности за их состояние. Доказательств того, что недостатки возникли по иным причинам, ответчик не представил.

Суд решил взыскать в пользу ООО «Трансойл» 451 159,35 руб. убытков, а также 27 558 руб.в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

ИА “Орелград”