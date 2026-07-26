Суд разрешил налоговой службе взыскать долг орловской компании за счет тренажеров

Начальная продажная цена имущества определена в 947 744 руб.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск Межрегиональной налоговой инспекции по управлению долгом к ООО «Губернский центр» об обращении взыскания на заложенное имущество.

Как установлено судом, налоговый орган выставил ООО «Губернский центр» требование об уплате задолженности по налогам, которое не было исполнено в установленный срок. В связи с этим было принято решение о взыскании задолженности за счет денежных средств на счетах налогоплательщика. Поскольку средств на счетах оказалось недостаточно, налоговым органом был наложен арест на имущество общества, о чем составлен соответствующий протокол. Арестованное имущество признано находящимся в залоге у налогового органа на основании закона (часть 2.1 статьи 73 Налогового кодекса РФ). Уведомление о возникновении залога зарегистрировано в реестре уведомлений о залоге движимого имущества 31 марта 2025 года.

Ответчик в судебное заседание не явился, письменный отзыв не представил, возражений по иску не заявил.

Суд решил обратить взыскание на принадлежащее ответчику залоговое имущество – дыхательные тренажеры «ЭВЕРЕСТ-АНТ». Общая начальная продажная цена имущества, с которой начинаются торги, определена в 947 744 руб. Способ реализации — продажа с публичных торгов. Кроме того, с ответчика в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 52 387 руб.

ИА “Орелград”