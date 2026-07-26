В охранной зоне газопровода в Орле выявлены систематические нарушения

Собственникам строений грозит снос.

Специалисты Орловского ЛПУМГ зафиксировали массовые случаи строительства в охранной зоне магистрального газопровода-отвода к ГРС Кромы-Орел-1. В реестр приоритетных участков, в отношении которых наиболее вероятно появление новых нарушений охранных зон и минимальных расстояний, внесены более 180 наделов в районе Московского шоссе. Список опубликован на сайте Орла.

Нарушения зафиксированы на территории СНТ «Юность» (ранее — СОО «Юность») и НСТ «Механизатор». На многих участках уже ведутся работы по возведению построек, несмотря на установленные ограничения: охранная зона газопровода составляет 25 метров, минимальное расстояние — 100 метров.

Указанные в реестре наделы относятся к категории «земли населенных пунктов» и имеют разрешенное использование «для садоводства» или «коллективного садоводства». Однако фактически они используются не по целевому назначению, отметили специалисты Орловского ЛПУМГ.

Напомним, строительство в охранной зоне газопровода категорически запрещено. Это создает прямую угрозу безопасности людей и целостности инфраструктуры. Владельцам участков, попавших в охранную зону, может грозить не только административная ответственность, но и снос построек.

ИА “Орелград”