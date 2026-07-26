В Орловской области разыскивают очевидцев ДТП с питбайком

26.7.2026 | 10:54 Новости, Происшествия

Пострадала несовершеннолетняя пассажирка двухколесного транспортного средства.

Вечером 25 июля в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и неустановленного автомобиля. По предварительным данным, неизвестный водитель следовал по дороге со стороны улицы Чешской в направлении деревни Касьяновка. При совершении обгона он столкнулся с мотоциклом марки «КА YO» без государственного регистрационного знака.

За рулем мотоцикла находился водитель 2010 года рождения, двигавшийся попутно и выполнявший поворот налево. В результате столкновения телесные повреждения получила пассажирка мотоцикла, также 2010 года рождения. Бригадой скорой медицинской помощи несовершеннолетняя была доставлена в НКМЦ им. Круглой и госпитализирована.

Обстоятельства ДТП и личность водителя, скрывшегося с места происшествия, устанавливаются.

Управление Госавтоинспекции Орловской области обратилось к орловцам. Лицам, ставшим очевидцами ДТП, просьба сообщить по тел. 72-90-00, 72-34-12 – дежурная группа отдельного СБ ДПС, или 72-90-47 – оформление ДТП.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU