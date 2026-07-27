Амброзия полыннолистная добралась до Мценского района

В муниципальном образовании впервые выявили опасный сорняк.

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Подчёркивается, что сорняк выявили именно на земельном участке сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с требованиями закона ведомство установило карантинную фитосанитарную зону. Её площадь составила 196,99 гектара.

Также разработана программа по локализации и ликвидации урозы. Информация доведена до физических и юридических лиц, которые занимаются какой-либо деятельностью на данной территории.

«Карантинное сорное растение амброзия сильно иссушает почву, что снижает урожайность культурных растений. Одно маточное растение амброзии может дать сто тысяч семян — таким количеством можно засеять несколько гектаров», – напомнили в ведомстве. Кроме того, амброзия вытесняет другие виды растений, а также является сильным аллергеном.

ИА «Орелград»