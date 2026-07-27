Амброзия полыннолистная добралась до Мценского района

27.7.2026 | 14:10 Закон и порядок, Новости

В муниципальном образовании впервые выявили опасный сорняк.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Подчёркивается, что сорняк выявили именно на земельном участке сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с требованиями закона ведомство установило карантинную фитосанитарную зону. Её площадь составила 196,99 гектара.

Также разработана программа по локализации и ликвидации урозы. Информация доведена до физических и юридических лиц, которые занимаются какой-либо деятельностью на данной территории.

«Карантинное сорное растение амброзия сильно иссушает почву, что снижает урожайность культурных растений. Одно маточное растение амброзии может дать сто тысяч семян — таким количеством можно засеять несколько гектаров», – напомнили в ведомстве. Кроме того, амброзия вытесняет другие виды растений, а также является сильным аллергеном.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

ИА «Орелград»


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