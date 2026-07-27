В ГАИ по Орлу заявили о резких улучшениях

27.7.2026 | 14:20 Новости, Происшествия

В городской автоинспекции подвели итоги первой половины года.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Конкретные цифры назвали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

С января по июнь включительно в региональной столице зарегистрировано 1560 ДТП. 74 из них не окончились без травм или смертей.

«В этих ДТП 12 человек погибли и 83 человека получили ранения различной степени тяжести, что на 54,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — указали в орловской полиции, ссылаясь на заявление главы подразделения.

В 13 происшествиях участвовали несовершеннолетние. Столько же детей пострадали.

Также в ГАИ Орла назвали основные причины аварий. На первом месте — несоблюдение очерёдности проезда. На втором — несоответствие скорости и условий движения. Третья из наиболее распространённых причин ДТП — неправильный выбор безопасной дистанции.

ИА «Орелград»


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