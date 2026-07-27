На Орловщине «Мираторгу» предписали устранить сорняки

27.7.2026 | 14:30 Закон и порядок, Новости, Экономика

Такую информацию сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Борщевик Сосновского. Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Предписание оформило само ведомство. Конкретным адресатом выступило ООО «Мираторг-Орёл».

Известно, что участок сельскохозяйственного назначения, заросший сорняками, находится в Урицком районе в сельком поселении Городищенское. «Мираторг» выступает как правообладатель и несёт соответствующую ответственность.

Также предписания об устранении нарушений были выданы ООО «БМК» и ИП Главе крестьянского (фермерского) хозяйства Лебедевой М.В.. Сообщается, что по всем троим юрлицам общая площадь сельхозземель, где выявили новые нарушения, составила 41,87 гектара.

При этом непосредственно «инвазивными растениями» оказалось занято 4,52 гектара. Уточняется, что речь идёт о борщевике Сосновского, золотарнике канадском и люпине многолистном.

ИА «Орелград»


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