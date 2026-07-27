Стало известно новое примерное меню для орловских школьников

Сколько калорий и что должно быть на тарелке, подсчитали областные власти.

Как уже рассказывал «Орелград», департамент образования Орловской области утвердил региональный стандарт организации горячего питания для учеников 1-11 классов. Документ уже вступил в силу и заменил предыдущий стандарт, который касался только начальной школы. И в новом стандарте прописаны единые требования к меню, калорийности и объему порций для всех уровней общего образования. Так, согласно ему, завтрак для младшеклассников в возрасте 7-11 лет должен содержать 470-590 килокалорий, обед – 705-822 ккал. Для старшеклассников (12-18 лет) нормы выше: завтрак – 544-680 ккал, обед – 816-952 ккал.

В меню также строго регламентировано содержание белков, жиров и углеводов. Например, завтрак для учеников 1-4 классов должен содержать 15-19 г белка, 16-20 г жира и 67-84 г углеводов. Для старших классов: 18-22 г белка, 19-22 г жира и 77-96 г углеводов. Стандарт устанавливает и конкретные нормы продуктов на одного ребенка в день. Так, ученикам 7-11 лет полагается 150 г пшеничного хлеба, 280 г овощей, 185 г свежих фруктов, 70 г мяса, 300 мл молока и одно яйцо.

Для старшеклассников (12-18 лет) нормы увеличены: 200 г пшеничного хлеба, 320 г овощей,78 г мяса, 350 мл молока. Рекомендуемое содержание соли на каждый прием пищи – не более 1 грамма. Продолжительность перемены для приема пищи должна составлять не менее 20 минут. Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком во вторую или третью перемену. Завтрак должен состоять из горячего блюда и напитка, рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи.

Обед должен включать закуску, салат или свежие овощи, горячее первое, второе блюдо и напиток. Не допускается повторять в меню одни и те же блюда в течение одного дня и двух последующих дней. В стандарте также прописаны требования к массе порций. Например, каши и овощные блюда для младших школьников должны весить 150-200 г, для старших – 200-250 г, супы – 200-250 мл и 250-300 мл соответственно мясо или котлета – 80-120 г и 100-120 г соответственно.

Для детей с ограничениями по здоровью предусмотрено индивидуальное питание по назначению врача. В стандарте четко прописаны алгоритмы для детей с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом и фенилкетонурией. В школах для таких учеников должны создаваться специальные условия: индивидуальное меню, отдельная или маркированная посуда. При необходимости им должны выделять отдельные столы для приготовления блюд.

ИА “Орелград”