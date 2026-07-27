На Орловщине в ДТП погиб водитель «Караката»

27.7.2026 | 15:13 Новости, Происшествия

Авария произошла накануне в Болховском районе.

Фото: ГАИ Орловской области

Всё случилось между посёлком Злынский Конезавод и деревней Калиновка, вне дорог общего пользования. 60-летний мужчина, передвигаясь на самодельном самоходном транспортном средстве, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель скончался.

Информацию сообщили в Госавтоинспекции Орловской области.

Напомним, «Каракат» — это лёгкий вездеход на шинах низкого давления (иногда — на камерах от грузовых автомобилей). Такой транспорт бывает не только самодельного, но и промышленного производства.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU