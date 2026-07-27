На Орловщине в ДТП погиб водитель «Караката»

Авария произошла накануне в Болховском районе.

Всё случилось между посёлком Злынский Конезавод и деревней Калиновка, вне дорог общего пользования. 60-летний мужчина, передвигаясь на самодельном самоходном транспортном средстве, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель скончался.

Информацию сообщили в Госавтоинспекции Орловской области.

Напомним, «Каракат» — это лёгкий вездеход на шинах низкого давления (иногда — на камерах от грузовых автомобилей). Такой транспорт бывает не только самодельного, но и промышленного производства.

ИА «Орелград»