В Орле мотоциклист погиб в ДТП

27.7.2026 | 15:45 Новости, Транспорт

Авария произошла на улице Комсомольской.

Фото: ГАИ Орловской области

Смертельное ДТП случилось у дома №251 накануне в 20 часов 30 минут.

34-летний водитель на кроссовере «Тенет T8» выезжал на Комсомольскую с территории, прилегающей к дому. Автомобиль столкнулся с мотоциклом «Хонда».

Известно, что двухколёсное транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. Мотоциклом управлял 28-летний мужчина, который не имел водительских прав соответствующей категории.

«Хонда» двигалась со стороны переулка Дарвина в сторону Карачевского шоссе. В итоге мотоциклист скончался прямо на месте ДТП.

Водитель кроссовера тоже обратился за медицинской помощью, однако ему не понадобилась госпитализация, уточнили в ГАИ Орловской области.

ИА «Орелград»


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