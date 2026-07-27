В Орле мотоциклист погиб в ДТП

Авария произошла на улице Комсомольской.

Смертельное ДТП случилось у дома №251 накануне в 20 часов 30 минут.

34-летний водитель на кроссовере «Тенет T8» выезжал на Комсомольскую с территории, прилегающей к дому. Автомобиль столкнулся с мотоциклом «Хонда».

Известно, что двухколёсное транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. Мотоциклом управлял 28-летний мужчина, который не имел водительских прав соответствующей категории.

«Хонда» двигалась со стороны переулка Дарвина в сторону Карачевского шоссе. В итоге мотоциклист скончался прямо на месте ДТП.

Водитель кроссовера тоже обратился за медицинской помощью, однако ему не понадобилась госпитализация, уточнили в ГАИ Орловской области.

ИА «Орелград»