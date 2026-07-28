Аферист потребовал один миллион рублей за «решение вопросов с УФСБ»

В Орле суд рассмотрел уголовное дело о крупном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла, на скамье подсудимых оказался местный житель. Ему предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Его действия были квалифицированы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. В суде пояснили, что подсудимый являлся единственным учредителем одного из местных ООО. В декабре 2024 года он случайно узнал, что сотрудники регионального УФСБ разыскивают его знакомую.

Она являлась представителем двух других компаний, которые сотрудничали с компанией подсудимого. Бизнесмен знал, что женщину разыскивают только для того, чтобы с ней побеседовать. Она могла выступить в качестве свидетеля противоправной деятельности других лиц, но сама ни в чем противозаконном не подозревалась. Но именно на этом аферист и решил сыграть.

Он обманул свою знакомую и рассказал ей, что якобы в отношении нее самой силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия. Он также припугнул ее, сказав, что уже в обозримом будущем на нее заведут уголовное дело. Аферист оказался убедительным, и знакомая ему поверила. После этого он предложил ей за денежное вознаграждение «решить вопрос» о прекращении проверки. Якобы у него имеются необходимые для этого связи.

Свою услугу он оценил в 10 тысяч евро, или чуть более 1 миллиона рублей по текущему валютному курсу. Напуганная женщина согласилась и по требованию афериста подписала фиктивный договор займа на указанную сумму. При передаче денег он отдал ей расписку о якобы возврате долга. Позднее мошенник показал потерпевшей поддельное письмо на бланке, имитирующем документ УФСБ, о «прекращении оперативно-розыскных мероприятий».

Но этим его аппетиты не ограничились. Аферист заявил знакомой, что якобы передал сотрудникам силового ведомства не 10 тысяч евро, а 15 тысяч, причем 5 тысяч из них будто бы доложил из своего кармана. И потребовал возместить ему эти самые 5 тысяч евро. Женщина попросила у него об отсрочке. Вскоре она заподозрила, что ее обманули, и добровольно обратилась в УФСБ. Тогда-то обман и был вскрыт.

Дальнейшее общение с аферистом потерпевшая проводила уже под контролем сотрудников силового ведомства, которые тщательно документировали все эпизоды преступной деятельности орловского бизнесмена. Уже на стадии следствия он признал свою вину. Суд тоже признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА “Орелград”