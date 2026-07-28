Трое иностранцев схлопотали сроки за наркотики в Орле

Граждане Таджикистана получили сроки от 7,5 до 8 лет за покушение на сбыт наркотиков.

Вступил в силу обвинительный приговор Заводского районного суда города Орла, вынесенный в отношении троих граждан Республики Таджикистан. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Было установлено, что иностранцы выполняли роли «закладчиков» в составе организованной группы. Они расфасовывали и готовили к продаже наркотик, который впоследствии был изъят у них сотрудниками полиции.

Как следует из материалов дела, в конце октября 2025 года в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области задержали троих мужчин в Заводском районе, вблизи домов по улицам Черкасской и Розы Люксембург. В ходе личного досмотра у одного из задержанных в кармане куртки обнаружили 74 свертка с наркотическим средством общей массой 21,33 грамма.

У второго в жилете нашли 100 свертков массой 29,19 грамма, у третьего в наплечной сумке – 101 сверток массой 41,91 грамма. Общая масса изъятого наркотика составила 92,43 грамма, что является крупным размером. Все свертки были расфасованы в удобную для сбыта упаковку, отмечали оперативники. Следствие установило, что задержанные входили в преступную группу, действовавшую через интернет-мессенджер.

Роли были четко распределены. Так, организатор давал указания «закладчикам», «курьер» доставлял крупные партии наркотика, «оператор» обрабатывал заказы покупателей. Подсудимые получали от организатора координаты тайников с оптовой партией, забирали наркотик, фасовали его на розничные дозы и помещали в тайники для дальнейшей продажи.

В судебном заседании все трое признали вину полностью. Было установлено, что подсудимые не имеют постоянного места работы в России, а приехали сюда на заработки. Вот только заработки оказались незаконными. Суд назначил одному из фигурантов наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, двоим другим дал по 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА “Орелград”