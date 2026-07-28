На Орловщине снова произошло ДТП со «Скорой»

28.7.2026 | 12:36 Важное, Новости, Транспорт

Сильнее всего пострадала пассажирка медицинского спецавтомобиля.

Фото: ГАИ Орловской области

Авария произошла накануне около 10:45 на трассе «Орёл-Тамбов» на 11-м километре.

Здесь столкнулись «УАЗ 128811» и «Хендай Крета». Напомним, этот вид отечественных автомобилей — это именно модификация данной марки под «Скорую помощь».

УАЗ ехал со стороны Ливен в сторону Орла. Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке. При этом «Скорая» двигалась на красный сигнал светофора.

Госпитализация понадобилась только пассажирке медицинского спецавтомобиля — 66-летней женщине, рассказали в ГАИ Орловской области. Также пострадали 53-летний водитель и 15-летняя пассажирка «Хендая». Они обратились к врачам самостоятельно.

Напомним, ранее ДТП со «Скорой», которое произошло в Ливнах, привлекло внимание в Госдуме и МВД.

ИА «Орелград»


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