Около полутысячи природных пожаров произошло на Орловщине

В ГУ МЧС заверили, что лесопожарная обстановка в Орловской области остается под контролем

Лесопожарная обстановка на территории Орловской области находится на постоянном контроле, заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Как сообщили в ведомстве, пожароопасный сезон 2026 года в Орловской области начался 7 апреля. Особый противопожарный режим на территории региона не установлен. По состоянию на 27 июля в области было зарегистрировано 1154 пожара, в том числе 492 природных пожара. В 321 случае фиксировались возгорания мусора, а 341 возгорание отнесено к разряду техногенных.

По данным ГУ МЧС по Орловской области, в текущем году подтвердились сведения о 76 термических точках. По итогам выездов для проверки причин появления термических точек сотрудники МЧС составили восемь административных материалов. В шести случаях на нарушителей были наложены штрафы на общую сумму 45 тысяч рублей, а в двух случаях им были вынесены предупреждения.

В ходе проверок 21 термической точки нарушений требований пожарной безопасности не было выявлено. При выездах на место было установлено, что это были плановые сжигания, техногенные пожары и повторная фиксация точек. Перехода природных пожаров на земли населенных пунктов в этом году не допущено, лесных и торфяных пожаров на территории области не зарегистрировано, подчеркнули в ведомстве.

В ГУ МЧС также сообщили, что в этом году, с начала сезона, в регионе проведено уже 206 выездных обследований территорий, прилегающих к лесу. Проводили такие выезды межведомственные группы. Кроме того, было проведено 122 выездных обследования совместно с органами внутренних дел, лесного контроля и местного самоуправления. В данном случае в ходе рейдов проверялось соблюдение порядка выжигания сухой травы и использования открытого огня.

Кстати, в этом году на Орловщине за разведение костров, сжигание сухой травы и мусора составлено 207 административных материалов, наложено 43 штрафа на общую сумму 420 тысяч рублей и вынесено 164 предупреждения. Органам местного самоуправления, юридическим лицам и предпринимателям объявлено 63 предостережения за непринятие мер по уборке территорий от горючих материалов.

Что касается профилактической работы, то в регионе уже проведены работы по противопожарному обустройству лесов. В частности, устроено1168 кмминерализованных полос, установлены 37 шлагбаумов, ограничивающих въезд в леса, и 79 информационных аншлагов. Опашка населенных пунктов, имеющих общую границу с лесными участками, проведена на 100 процентов. Протяженность таких минерализованных полос составляет25 км, и они периодически обновляются.

ИА “Орелград”