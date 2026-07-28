На Орловщину нагрянут ливни и грозы

28.7.2026 | 14:05 Новости, Общество

Таков прогноз на ближайшее время.

ИА “Орелград”

Об ухудшении погоды предупредили в Управлении МЧС по Орловской области.

Согласно прогнозу синоптиков, погодные условия изменятся с вечера сегодняшнего по вечер завтрашнего дня.

Температура воздуха составит от 10 до 15 градусов в ночное время и от 17 до 22 в дневное. Как днём, так и ночью ожидаются кратковременные дожди (в том числе с грозами). При этом в светлое время суток местами они могут доходить до ливней. Также в дневное время прогнозируется град.

Ветер будет дуть с запада со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Днём местами порывы могут достигать 18 метров в секунду.

ИА «Орелград»


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