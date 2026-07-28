Орловцы стали чаще требовать от налоговиков возврата инвестиций

Инвестиционные налоговые вычеты набирают популярность в регионе.

Сотрудники Управления ФНС России по Орловской области проанализировали структуру деклараций по форме 3-НДФЛ, поданные жителями региона в первом полугодии 2026 года. И пришли к таким выводам. Прежде всего, налоговики подсчитали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года орловцы в этом году заявили почти на 30 процентов больше инвестиционных вычетов и на 13 процентов больше вычетов на физкультурно-оздоровительные услуги. В то же время на 22 процента снизилось количество имущественных вычетов, связанных с покупкой жилья, и на 4 процента стало меньше социальных вычетов по расходам на лечение.

В налоговой службе напомнили, что инвестиционные вычеты предусмотрены для налогоплательщиков, совершавших операции с ценными бумагами на организованном рынке, вносивших деньги на индивидуальный инвестиционный счет, открытый до 31 декабря 2023 года включительно, а также получавших доход по операциям на таком счете. Получить указанные вычеты можно, подав декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган или, в некоторых случаях, у самого налогового агента, например, у брокера.

Вычеты по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) – это своего рода налоговые льготы, которые государство предоставляет инвесторам. Они позволяют либо вернуть часть уже уплаченного НДФЛ, либо освободить от налога доход от инвестиций. По данным УФНС России по Орловской области, всего к началу июля 2026 года жители региона направили в налоговые органы около 47 тысяч деклараций, заполненных по форме 3-НДФЛ. Общая сумма налога, рассчитанная к уплате, по сравнению с предыдущим годом выросла более чем на 30 процентов и составила 614 миллионов рублей. В то же время сумма налога к возврату на основании заявленных вычетов уменьшилась почти на 12 процентов, или на 175 миллионов рублей.

Тем временем сотрудники налоговой службы провели выездной мобильный офис в отделении МФЦ в селе Корсаково. Посетителям рассказали, как работает упрощенный порядок получения налоговых вычетов. Теперь для получения вычета нет необходимости собирать пакет документов и заполнять декларацию, так как за гражданина это делает налоговый орган. Достаточно быть владельцем «Личного кабинета налогоплательщика».

Организации, оказывающие платные медицинские, образовательные или физкультурно-оздоровительные услуги, самостоятельно направляют в налоговый орган необходимые данные. После этого в личном кабинете формируется предзаполненное заявление, которое остается только проверить и подписать электронной подписью. Кстати, камеральная проверка при упрощенном порядке сокращена с трех до одного месяца.

В региональном УФНС напомнили, что с августа 2026 года сводные налоговые уведомления будут автоматически приходить всем владельцам личного кабинета на портале госуслуг. Подавать отдельное заявление на их получение больше не нужно. Если передать уведомление через личный кабинет невозможно, квитанции будут направляться на бумаге почтой. Нововведение касается уведомлений по транспортному, земельному и имущественному налогам, а также по НДФЛ, который налоговый орган рассчитывает самостоятельно. Оплатить исчисленные суммы следует не позднее 1 декабря 2026 года.

ИА “Орелград”