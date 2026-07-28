Бродягу-рецидивиста в Орле судили в особом порядке

Матерый преступник признан виновным в краже сумки на вокзале.

Железнодорожный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор орловцу, имеющему богатый криминальный опыт. Свой первый приговор он получил еще в 1994 году, причем судили его тогда по статье 108 УК РСФСР за причинение тяжких телесных повреждений. Орловец получил 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовой колонии общего режима и вышел из колонии в 2000 году условно-досрочно.

Спустя год его судили уже по Уголовному кодексу РФ за кражу, а в 2005 году он сел на 17 с половиной лет за убийство. Освободился, на путь исправления не встал. В 2025 году данный гражданин отбывал срок за нарушение условий освобождения, а в этом году его обвинили в совершении краже сумки с деньгами у пассажирки на железнодорожном вокзале в Орле. На момент совершения кражи рецидивист имел статус человека без определенного мета жительства.

Из приговора следует, что в феврале 2026 года рецидивист, находясь в северном кассовом зале железнодорожного вокзала «Орел», заметил на скамье сумку, принадлежащую пассажирке. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он похитил сумку, в которой находились 42,6 тысячи рублей наличными, очки, расческа, зеркало, банковские карты и другие личные вещи. Похищенное он спрятал под куртку и скрылся.

Причиненный материальный ущерб для потерпевшей оказался значительным. В ходе следствия подсудимый полностью признал вину, активно способствовал раскрытию преступления и возместил ущерб в полном объеме. Суд учел то, что подсудимый имеет непогашенные судимости, в том числе за убийство, кражи и уклонение от надзора. Отягчающим обстоятельством был признан рецидив преступлений.

Дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку рецидивист полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде 480 часов обязательных работ, однако в связи с длительным содержанием в СИЗО он был освобожден из-под стражи в зале суда. Дело в том, что рецидивист содержался под стражей с 1 марта 2026 года, и срок наказания был засчитан ему с коэффициентом: один день под стражей за восемь часов обязательных работ. В результате к моменту вынесения приговора назначенное наказание оказалось фактически отбытым.

ИА “Орелград”