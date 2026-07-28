В День города орловцы смогут окунуться в атмосферу прошлых лет

«Бунинка» приглашает орловцев и гостей Орла на празднование.

Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина 5 августа с 12:00 до 18:00 проведет социально-культурную акцию, посвященную Дню города. Организаторы подготовили насыщенную программу. Например, «Бунинка» приглашает горожан и гостей города окунуться в атмосферу прошлых лет. Сделать это можно будет в специально организованной фотозоне «В стиле ретро». Именно там любой желающий сможет сделать снимки в стиле военных лет.

А на арт-площадке «Палитра родного города» все желающие попробуют себя в роли художника, чтобы через рисунок открыть красоту и достопримечательности Орла. Специальные навыки не требуются, главное творческое вдохновение, подчеркнули организаторы. В свою очередь любителей музыки ждет концертная программа «От Ладоги, Непрядвы и Оки…». Перед гостями праздника выступит Сергей Можаров с легендарными песнями военных лет, композициями на стихи орловских поэтов и авторскими произведениями.

Тех, кто любит петь сам, приглашают на караоке-марафон «Слава тебе, солдат!», где можно будет исполнить знаменитые хиты из кино и лирические композиции. На площадке «Занимательная геральдика» дети и взрослые соберут из пазлов гербы населенных пунктов Орловской области и узнают значение изображенных символов. На мастер-классе «Журавли» участники освоят технику оригами и изготовят фигурки орла, журавля, звезды и ароматическое саше «Победное лето».

Любителям интеллектуальных испытаний в «Бунинке» советуют попробовать себя в роли дешифровщика в викторине «В книжной памяти мгновения войны». Участникам предстоит декодировать цитаты из произведений о войне, зашифрованные азбукой Морзе. Посетителей ждут также игра-календарь «Шаг в историю» и викторины «Город – птица, город – богатырь» и «На пути к Победе».

Дополнят атмосферу праздника специально подготовленные книжные выставки: «От первых залпов до салюта: история освобождения Орла», «Полет над столетиями: 460 лет основания Орла» и «Любимый город на страницах книг». Традиционно будет проведена акция «Книга о Великой Отечественной войне в подарок».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”