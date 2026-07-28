В Орле освятили храм

28.7.2026 | 16:24 Новости, Общество

Церковь открыта при Управлении Росгвардии по Орловской области.

Фото: orel-region.ru / Управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по Орловской области

Православный храм построили в честь князя Владимира. Символично, что освящение состоялось сегодня, в День крещения Руси (которое осуществлялось по инициативе именно этого исторического деятеля).

Торжественный молебен совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

На церемонии присутствовали почётные гости. Некоторых из них отметили ведомственными наградами Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»


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