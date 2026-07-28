В Орле освятили храм

Церковь открыта при Управлении Росгвардии по Орловской области.

Православный храм построили в честь князя Владимира. Символично, что освящение состоялось сегодня, в День крещения Руси (которое осуществлялось по инициативе именно этого исторического деятеля).

Торжественный молебен совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

На церемонии присутствовали почётные гости. Некоторых из них отметили ведомственными наградами Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»