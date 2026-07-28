В Кромах установили новые видеокамеры

28.7.2026 | 12:43 Закон и порядок, Новости

Они помогут охранять закон и порядок в общественных местах.

Фото: Администрация Кромского района

Как рассказали в Администрации Кромского района, «умные» камеры установлены у дома по улице Карла Маркса, 1, а также на площади Освобождения.

Как напомнили чиновники, такая техника помогает расследовать обстоятельства преступлений и происшествий.

При этом система функционирует в соответствии с федеральным законом «О персональных данных». «Объективы направлены исключительно на общедоступные территории», – указали в райадминистрации.

ИА «Орелград»


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