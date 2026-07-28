В Кромах установили новые видеокамеры

Они помогут охранять закон и порядок в общественных местах.

Как рассказали в Администрации Кромского района, «умные» камеры установлены у дома по улице Карла Маркса, 1, а также на площади Освобождения.

Как напомнили чиновники, такая техника помогает расследовать обстоятельства преступлений и происшествий.

При этом система функционирует в соответствии с федеральным законом «О персональных данных». «Объективы направлены исключительно на общедоступные территории», – указали в райадминистрации.

ИА «Орелград»