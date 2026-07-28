В Орле дом на Московском шоссе взяли на контроль

28.7.2026 | 10:53 ЖКХ, Новости

Ситуацию в многоэтажном здании будет отслеживать прокуратура.

Фото: www.google.com/maps

Речь идёт о доме №11. В СМИ появились публикации о ненадлежащем содержании общего имущества. Прокуратура проверила эту информацию. Данные подтвердились.

Ведомство установило, что подвальное помещение дома подтоплено. Также рядом с одной из квартир обрушился штукатурный слой.

«Управляющей компанией ООО «УК ЖЭУ №12» должные меры к устранению нарушений не принимаются», – констатировали в прокуратуре Орловской области.

Пока что компании внесли соответствующее представление. Ситуация остаётся на контроле органа надзора.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU