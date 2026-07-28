В Орле дом на Московском шоссе взяли на контроль

Ситуацию в многоэтажном здании будет отслеживать прокуратура.
Речь идёт о доме №11. В СМИ появились публикации о ненадлежащем содержании общего имущества. Прокуратура проверила эту информацию. Данные подтвердились.
Ведомство установило, что подвальное помещение дома подтоплено. Также рядом с одной из квартир обрушился штукатурный слой.
«Управляющей компанией ООО «УК ЖЭУ №12» должные меры к устранению нарушений не принимаются», – констатировали в прокуратуре Орловской области.
Пока что компании внесли соответствующее представление. Ситуация остаётся на контроле органа надзора.
ИА «Орелград»