В Орле дом на Московском шоссе взяли на контроль

Ситуацию в многоэтажном здании будет отслеживать прокуратура.

Речь идёт о доме №11. В СМИ появились публикации о ненадлежащем содержании общего имущества. Прокуратура проверила эту информацию. Данные подтвердились.

Ведомство установило, что подвальное помещение дома подтоплено. Также рядом с одной из квартир обрушился штукатурный слой.

«Управляющей компанией ООО «УК ЖЭУ №12» должные меры к устранению нарушений не принимаются», – констатировали в прокуратуре Орловской области.

Пока что компании внесли соответствующее представление. Ситуация остаётся на контроле органа надзора.

ИА «Орелград»