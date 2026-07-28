Житель Белгорода не смог подкупить орловского полицейского

В итоге гражданин попал под суд за «покушение на дачу взятки».

Мужчину признали виновным.

Уголовное дело рассматривал Кромской районный суд. Установлено, что преступление произошло в текущем году в мае. Водитель выехал на полосу встречного движения. Это зафиксировал сотрудник ГАИ.

Гражданин, пытаясь уйти от ответственности, предложил полицейскому взятку в размере пяти тысяч рублей. Однако сотрудник ГАИ отказался. В итоге мужчину оштрафовали на 20 тысяч. Также у него конфисковали средства, которые передавались в качестве несостоявшейся взятки.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»