Житель Белгорода не смог подкупить орловского полицейского

28.7.2026 | 11:00 Криминал, Новости

В итоге гражданин попал под суд за «покушение на дачу взятки».

Фото: ИА «Орелград»

Мужчину признали виновным.

Уголовное дело рассматривал Кромской районный суд. Установлено, что преступление произошло в текущем году в мае. Водитель выехал на полосу встречного движения. Это зафиксировал сотрудник ГАИ.

Гражданин, пытаясь уйти от ответственности, предложил полицейскому взятку в размере пяти тысяч рублей. Однако сотрудник ГАИ отказался. В итоге мужчину оштрафовали на 20 тысяч. Также у него конфисковали средства, которые передавались в качестве несостоявшейся взятки.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


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