В Орле водитель маршрутки допустил нарушение

В адрес перевозчика направлена претензия.

К юридическому лицу применят штрафные санкции.

Нарушение выявили на межмуниципальном маршруте №400 («Лаврово – Некрасовская школа-интернат»).

Водитель автобуса, перемещаясь в Орле по улице Комсомольской, повернул на улицу Авиационную и проследовал к месту своей стоянки, не заезжая на конечную остановку («Некрасовская школа-интернат»). Это стало прямым нарушением заключённого государственного контракта.

Как напоминает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, граждане могут сообщать о подобных нарушениях на межмуниципальном транспорте в «Организатор перевозок». Это можно делать по телефону +7 (4862) 44-33-64 (по будням с 9 до 18 часов) либо через официальную страницу учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

ИА «Орелград»