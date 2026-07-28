В Орловской области пенсионерка чуть не лишилась крупной суммы

Хищение удалось предотвратить.
Пожилая женщина чуть не стала очередной жертвой дистанционных мошенников.
Известно, что это жительница Свердловского района. Её родственница обратила внимание, что пенсионерка разговаривает по телефону слишком много, и обратилась в полицию.
Оказалось, что пожилую орловчанку «обрабатывают» уже несколько дней. Женщину убедили снять со счёта 1 миллион 200 тысяч рублей и передать их некоему гражданину — якобы для проверки на подлинность.
Однако на этом этапе подключились сотрудники МВД. Пенсионерка отдала предполагаемому курьеру мошенников не настоящие деньги, а муляж. Затем его задержали.
Известно, что это 20-летний житель Ростовской области. В данный момент он заключён под стражу.
ИА «Орелград»