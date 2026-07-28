В Свердловском районе отремонтировали главную библиотеку

Возобновила свою работу Центральная районная библиотека имени Благининой.
Учреждение открылось после ремонта и модернизации. Это произошло накануне в рамках празднования очередной годовщины основания района.
Работы выполнялись по региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Общая сумма затрат составила около 8,4 миллиона рублей.
Для библиотеки закупили современное оборудование и новую мебель. В читальном зале появились кондиционеры. Кроме того, пополнился фонд — на четыре тысячи единиц.
В торжественном открытии приняли участие губернатор Андрей Клычков, председатель областного совета Леонид Музалевский, сенатор Василий Иконников и другие официальные лица.
ИА «Орелград»