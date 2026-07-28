В Свердловском районе отремонтировали главную библиотеку

28.7.2026 | 11:36 Культура, Новости

Возобновила свою работу Центральная районная библиотека имени Благининой.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Учреждение открылось после ремонта и модернизации. Это произошло накануне в рамках празднования очередной годовщины основания района.

Работы выполнялись по региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Общая сумма затрат составила около 8,4 миллиона рублей.

Для библиотеки закупили современное оборудование и новую мебель. В читальном зале появились кондиционеры. Кроме того, пополнился фонд — на четыре тысячи единиц.

В торжественном открытии приняли участие губернатор Андрей Клычков, председатель областного совета Леонид Музалевский, сенатор Василий Иконников и другие официальные лица.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


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