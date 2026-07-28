Глава СКР поручил доложить ему о деле по дому на Салтыкова-Щедрина

Ранее жильцы записали видеообращение к Александру Бастрыкину.

Речь идёт о доме №36. Жильцы утверждают, что длительное времея в доме протекает крыша, что портит фасад и балконы. Также вода проникает и в квартиры.

Орловцы боятся, что здание повторит судьбу «карточного домика» с набережной Дубровинского.

Сейчас орловское управление СКР занимается уголовным делом, которое возбуждалось по данному факту. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального подразделения Александру Полшакову представить доклад о промежуточных результатах расследования, а также в целом по доводам обращения.

ИА «Орелград»