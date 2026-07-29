Мэру Орла и депутатам узаконят выплаты за участие в мобрезерве

Выплаты положены за заключение контракта с мобилизационным резервом.

Орловский городской Совет народных депутатов планирует в окончательной редакции внести изменения в Устав города. Напомним, поправки уже прошли успешно процедуру публичного обсуждения. Они закрепят в основном документе областного центра право на дополнительные денежные выплаты для депутатов, мэра и муниципальных служащих в случае заключения ими контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве Орловской области.

Соответствующие проекты решений уже внесены на рассмотрение местного парламента и будут обсуждаться на ближайшем заседании горсовета. Согласно им, депутаты, осуществляющие полномочия на постоянной основе, мэр города, а также муниципальные служащие, заключившие контракт с мобилизационным резервом после 1 января 2026 года, смогут получить единовременную денежную выплату.

Ее размер и порядок предоставления будут устанавливаться отдельным решением горсовета. Кроме того, за каждый год действия контракта предусматривается ежегодная денежная выплата. Изменения предлагается внести в статьи 13, 19 и 48 Устава города, которые регулируют статус депутатов, полномочия мэра и правовое положение муниципальных служащих соответственно.

Инициатива направлена на дополнительную поддержку и стимулирование должностных лиц, готовых заключить контракт с мобилизационным резервом. Решения вступят в силу в порядке, установленном Уставом города, после подписания их мэром Юрием Парахиным и государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по Орловской области. С проектами поправок желающие могут ознакомиться на сайте городского парламента.

ИА “Орелград”