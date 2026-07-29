В Орле вынесли приговор Михаилу Шихману

29.7.2026 | 11:40 Криминал, Новости

Срок экс-главы орловского филиала «Россельхозбанка» оказался меньше, чем запрашивало обвинение.

Фото: ОГАУ имени Парахина

Железнодорожный районный суд признал Шихмана виновным в превышении должностных полномочий (286 УК, часть 3, пункт «в»). Его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Напомним, прокуратура запрашивала для Михаила Шихмана восемь лет.

Также суд лишил гражданина права на банковскую деятельность на два года.

Кроме того, за «Россельхозбанком» официально признано право взыскать материальный ущерб через гражданский иск. Речь идёт об огромной сумме в 167,7 миллиона рублей.

Деньги оказались потеряны из-за совершения неправомерной финансовой операции. Расследованием преступления занималось Управление ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU