В Орле вынесли приговор Михаилу Шихману

Срок экс-главы орловского филиала «Россельхозбанка» оказался меньше, чем запрашивало обвинение.

Железнодорожный районный суд признал Шихмана виновным в превышении должностных полномочий (286 УК, часть 3, пункт «в»). Его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Напомним, прокуратура запрашивала для Михаила Шихмана восемь лет.

Также суд лишил гражданина права на банковскую деятельность на два года.

Кроме того, за «Россельхозбанком» официально признано право взыскать материальный ущерб через гражданский иск. Речь идёт об огромной сумме в 167,7 миллиона рублей.

Деньги оказались потеряны из-за совершения неправомерной финансовой операции. Расследованием преступления занималось Управление ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»