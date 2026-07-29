Почти 950 орловских призывников отправились в войска

Итоги весенней кампании подвели на заседании комиссии.

Заседание призывной комиссии Орловской области прошло на базе Сборного пункта военного комиссариата. Главным вопросом повестки дня стали итоги весенней кампании 2026 года. Согласно озвученной на мероприятии информации, в период с 1 апреля по 9 июля к местам службы отправились около 950 жителей региона. Военком Ренат Сибгатуллин доложил, что все комиссариаты Орловской области выполнили задания в полном объеме.

Призывники направлены в соединения Московского, Южного и Ленинградского военных округов, а также в пограничные войска, Президентский и Семеновский полки. Все команды отправились в срок и с полным набором довольствия. Губернатор Андрей Клычков отметил, что вопросы призыва в области решаются организованно и на высоком уровне. Как сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в заседании принял участие и протоиерей Сергий Гаврюшин, председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами.

Его присутствие на комиссии уже стало традицией. Церковь активно участвует в духовно-нравственном воспитании будущих защитников Отечества. После заседания губернатор осмотрел инфраструктуру Сборного пункта. Он побывал в уголке воинской славы, молельной комнате, медицинских кабинетах и в помещениях для размещения призывников. Все уже готово к осеннему призыву, который стартует через два месяца. Тем временем в Орловской области вступил в силу очередной приговор по делу об уклонении от призыва на военную службу. Вынес его Ливенский районный суд.

Он признал местного жителя виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства всплыли в чем-то парадоксальные факты. Как было установлено следствием и судом, призывник состоит на воинском учете в военном комиссариате города Ливны и Ливенского района с февраля 2023 года. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» он подлежал призыву как гражданин мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающий в запасе. Уважительных причин для освобождения от службы или отсрочки у него не имелось.

В период весеннего призыва в марте 2025 года сотрудником военкомата заказным письмом была направлена повестка о необходимости явиться в военный комиссариат. Явиться призывник должен был через месяц после получения повестки, для прохождения медицинской комиссии. В назначенный день он не явился, об уважительных причинах не сообщил. В ходе осеннего призыва, в октябре 2025 года, через государственную информационную систему «Единый реестр повесток» ему была направлена повторная повестка. В соответствии с законодательством, повестка считается врученной по истечении семи дней с момента ее размещения в реестре.

Однако призывник снова не явился в военкомат, не имея на то уважительных причин. Кроме того, в апреле 2025 года он зарегистрировался по новому адресу в городе Воронеже, однако в нарушение закона не уведомил об этом военный комиссариат в Ливнах и не встал на воинский учет по новому месту жительства. Следствие посчитало, что этот факт также свидетельствует о его умысле на уклонение от призыва.

В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся, но представил и свою версию случившегося. Он пояснил, что после окончания школы участвовал в соревнованиях по рукопашному бою, пытался поступить в вуз, но не набрал достаточных баллов. Отсрочку от службы не оформлял, с 2022 года не заходил на портал «Госуслуги», поэтому не видел уведомлений о повестках. Но самое интересное: уклонист заявил, что желает служить в войсках связи, а из Ливен в такие войска призывников якобы не направляют. И поэтому он встал на воинский учет в военкомате в Липецкой области. Впрочем, на решение суда этот довод никак не повлиял.

ИА “Орелград”