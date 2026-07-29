Национально-культурная автономия отстояла право на существование.

Суд отказался исключать узбекскую национально-культурную автономию из реестра.

Залегощенский районный суд отказал Управлению Министерства юстиции РФ по Орловской области в удовлетворении иска о признании Местной общественной организации «Узбекская национально-культурная автономия Залегощенского района Орловской области» прекратившей деятельность. Ведомство также просило суд исключить указанную организацию из Единого государственного реестра юридических лиц.

Как следует из материалов дела, поводом для обращения в суд послужило непредставление организацией в 2024-2025 годах отчетности о продолжении деятельности и об использовании денежных средств по типовой форме. Сама организация была зарегистрирована в 2012 году. По версии истца, в нарушение требований закона автономия своевременно не уведомила Управление Минюста РФ о продолжении деятельности и не представила отчеты за 2023 и 2024 годы.

В ведомстве отмечали, что в адрес организации направлялись информационные письма с требованиями устранить нарушения, однако они не были исполнены в установленный срок. Но в судебном заседании представители автономии все прояснили. По версии ответчика, задержка отчетности была связана с несвоевременной работой наемной бухгалтерской организации, которая готовила документы для автономии. Также представители ответчика заявили, что организация фактически не прекращала свою деятельность.

По их версии, она проводит ежегодные общие собрания, участвует в городских мероприятиях, круглых столах и патриотических акциях совместно с Общественной палатой города Орла, оказывает помощь представителям узбекской диаспоры в адаптации, оформлении документов и переводах. С 2021 года автономии на безвозмездной основе предоставлено помещение в Орле для ведения уставной деятельности, коммунальные платежи оплачиваются регулярно.

Организация также сдавала отчеты в налоговые органы, Социальный фонд и Росстат, а отчетность в Минюст была представлена уже в ходе судебного разбирательства. Руководствуясь позицией Конституционного Суда РФ о соразмерности мер юридической ответственности, орловский суд пришел к выводу, что допущенные нарушения не являются настолько существенными, чтобы из-за них ликвидировать организацию.

Суд посчитал, что деятельность автономии по-прежнему ведется, уставные цели реализуются, а несвоевременная подача отчетности не свидетельствует о фактическом прекращении работы. Поэтому в удовлетворении иска было отказано. В решении суда отмечено, что оно является основанием для восстановления записи об организации в ЕГРЮЛ. Но решение может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”