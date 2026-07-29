Каждый пятый орловский пенсионер регулярно занимается спортом

Количество таких граждан в обозримом будущем должно возрасти.

По данным правительства Орловской области, на 1 января 2026 года 22 процента орловцев старшего поколения регулярно занимались физкультурой и спортом. Данные такого мониторинга были учтены при разработке новой региональной программы активного долголетия. Как уже рассказывал «Орелград», на днях правительство региона утвердило такую программу, ее действие рассчитано по 2030 год включительно. И одна из ее целей заключается в увеличении к 2030 году в регионе доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70 процентов. Для этого в занятия спортом активно вовлекаются граждане пенсионного возраста.

«Одной из актуальных задач, стоящих перед сферой физической культуры и спорта, является создание комфортных и благоприятных условий для проживания граждан старшего поколения на территории Орловской области посредством предоставления качественных услуг для ведения активного и здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом, а также создания доступной спортивной инфраструктуры», – говорится в паспорте новой программы.

Кстати, в мероприятиях комплекса процессных мероприятий «Активное долголетие» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Орловской области» в 2025 году приняли участие 56 129 пожилых орловцев. Так, образовательные проекты, направленные на формирование различных видов функциональной грамотности граждан старшего поколения, посетило 4082 человека. Культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, конкурсы и фестивали посетили еще 8670 орловских пенсионеров, а занятия физической культурой и спортом посетили 42 715 человек. В развитии добровольческой деятельности приняли участие 662 человека.

«В учреждениях культуры Орловской области созданы благоприятные условия, которые позволяют организовать насыщенный и разнообразный досуг для людей старшего поколения. Пожилые люди активно участвуют во всех культурно-досуговых мероприятиях. К ним относятся вечера отдыха, посиделки, концерты, спектакли, конкурсные и игровые программы, танцевальные вечера, праздники, музыкально-поэтические и литературные программы, экскурсии», – отмечают в правительстве региона.

Одним из востребованных направлений работы с гражданами пожилого возраста власти называют проведение для орловцев старшего поколения курсов компьютерной и финансовой грамотности, обучение их работе с информационно-поисковыми сервисами. Ежегодно данной работой охвачено более 700 орловцев пенсионного возраста. Региональные команды активно принимают участие во Всероссийском компьютерном чемпионате.

Кроме того, для содействия развитию творческих способностей и инициатив, создания возможностей для самовыражения и объединения в группы по интересам на базе культурно-досуговых учреждений, библиотек и музеев действуют различные формирования, включая разнообразные кружки, клубы по интересам и творческие объединения. Данными мероприятиями в 2025 году было охвачено более 8 тысяч орловцев старшего поколения.

ИА “Орелград”