Никто не захотел заработать 631 миллион на орловской дороге

Поиски подрядчика на южный подъезд ко Мценску закончились ничем.

На участие в соответствующей закупке не поступило ни одной заявки. Конкурс объявлял Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Контракт надо было заключать с «Орёлгосзаказчиком».

Начальная цена составила 631 миллион 514 тысяч 170 рублей. За эти деньги предлагалось реконструировать участок данной дороги длиной 3,83 километра. Работы надо было выполнить до 29 декабря 2027 года, в четыре этапа. Предоставлялся аванс в 30% от суммы контракта.

В апреле соглашение о реконструкции данной дороги заключили с ООО «Каздорстрой». Однако в июне контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

ИА «Орелград»