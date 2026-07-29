Сталин приехал в Орёл

29.7.2026 | 11:26 Важное, Новости, Общество, Политика

Скульптура уже находится в парке Победы, но ещё не установлена.

Фото: ИА «Орелград» / Светлана Числова

Очевидно, что, как и планировалось, она станет частью здешней Аллеи Победителей.

Напомним, постамент под бюст вождя разместили здесь ещё в апреле, когда губернатор одобрил соответствующее решение. Ожидалось, что скульптуру установят к 9 мая.

Ранее здесь появилось пять бюстов выдающихся советских военачальников. Планируется, что всего в парке будет 33 бюста.

Напомним, первые попытки поставить в Орле скульптурное изображение Иосифа Сталина начались ещё в 2015 году. Инициатива исходила от регионального отделения КПРФ.

В очередной раз к вопросу вернулись в 2024 году. Городской совет Орла согласовал облик Аллеи Победителей, включающей бюст вождя. В текущем году в феврале областной парламент утвердил соответствующие поправки в план исполнения наказов избирателей.

Согласно официальному решению, на изготовление и установку бюста из регионального бюджета направлялось 1,3 миллиона рублей.

Фото: ИА «Орелград» / Светлана Числова

ИА «Орелград»


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