Под Орлом мужчина попал под поезд и умер

29.7.2026 | 10:53 Важное, Новости, Происшествия

Об этом рассказали в Администрации Орловского муниципального округа.

Фото: ИА «Орелград»

Известно, что смертельное происшествие случилось на перегоне «Орёл – Становой Колодезь» 25 июля. Участником ДТП стал пассажирский поезд «Ласточка».

«Был насмерть травмирован мужчина. Причиной ЧП стало несанкционированное хождение по путям и переход в неустановленном месте», – указали представители муниципальных властей.

Также в администрации округа напомнили, что железная дорога это источник повышенной опасности. Переходить пути необходимо только в положенных местах, используя пешеходные переходы, тоннели или мосты, а также переезды. При этом надо внимательно следить за сигналами и предупреждениями.

Также гражданам категорически запрещается залезать под платформы и вагоны, перелезать через автосцепки, заходить за ограничительную линию. Особое внимание надо уделить детям и инвалидам.

ИА «Орелград»


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