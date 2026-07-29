В Орле будут судить двоих обвиняемых в покушении на мошенничество

Это молодые жители Воронежской области.

Одному из них 19 лет, другому — только 16. Дело рассмотрят в Железнодорожном суде. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Речь идёт о попытке дистанционного мошенничества. По текущей версии, парни вступили в сговор с другими лицами (чьё преследование осуществляется отдельно). В текущем году в марте сообщники «обработали» жителя нашей области. Затем двое будущих обвиняемых прибыли к нему в качестве курьеров.

Однако молодых людей, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, задержали настоящие борцы с преступностью. Известно, что сообщники пытались похитить около 7,8 миллиона рублей.

ИА «Орелград»