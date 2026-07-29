В Орле будут судить двоих обвиняемых в покушении на мошенничество

29.7.2026 | 11:53 Криминал, Новости

Это молодые жители Воронежской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Одному из них 19 лет, другому — только 16. Дело рассмотрят в Железнодорожном суде. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Речь идёт о попытке дистанционного мошенничества. По текущей версии, парни вступили в сговор с другими лицами (чьё преследование осуществляется отдельно). В текущем году в марте сообщники «обработали» жителя нашей области. Затем двое будущих обвиняемых прибыли к нему в качестве курьеров.

Однако молодых людей, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов, задержали настоящие борцы с преступностью. Известно, что сообщники пытались похитить около 7,8 миллиона рублей.

ИА «Орелград»


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