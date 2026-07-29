В Орловской области полицейские сожгли 300 кустов конопли

Дикорастущие растения обнаружили в Ливенском районе.

Отличились сотрудники службы участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Ливенский». Растения рода конопля находились в районе автодороги «Ливны – п. Сахзаводской». Всего около 300 кустов.

«Растения уничтожили с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности», – проинформировали в УМВД России по Орловской области.

Данные мероприятия осуществлены в ходе операции «Мак-2026», уточнили в ведомстве.

Напомним, в мае орловца осудили за хранение семи килограммов марихуаны. Гражданин утверждал, что нашел наркосодержащие растения случайно. Он сорвал дурман, принес домой и высушил. В итоге полицейские обнаружили в хозяйственной постройке два мешка с коноплей. Также нашли и коноплю, спрятанную в кашпо, контейнере, банках, газетном свертке и картонной коробке. Мужчина получил наказание в виде исправительных работ на срок 2 года с удержанием 10 процентов из его заработной платы в доход государства ежемесячно.

ИА “Орелград”