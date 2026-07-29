В Орловской области сократят очереди в дома-интернаты

Целый комплекс мер поддержки утвержден для пожилых и инвалидов.

Правительство Орловской области утвердило комплекс мер по сокращению и профилактике очередности пожилых граждан и инвалидов для помещения в стационарные организации социального обслуживания на 2026-2028 годы. Как следует из преамбулы документа, он был разработан в целях совершенствования работы с орловцами, нуждающимися в постоянном уходе, а также направлен на развитие альтернативных форм обслуживания и укрепление материально-технической базы учреждений. Комплекс мер предусматривает несколько направлений.

Так, в рамках первого направления запланировано проведение социально-медицинского скрининга пожилых граждан и инвалидов в медицинских организациях для своевременного оказания им социальных услуг и оценки социальных рисков. В 2026 году скринингом планируется охватить 88 430 человек, в 2027-м – 88 450, в 2028-м – 88 470. Также предусмотрена работа с получателями социальных услуг в стационарах для определения оптимальной формы обслуживания, включая перевод на надомное обслуживание с применением стационарозамещающих технологий.

Судя по документу, в Орловской области планируется ежегодно переводить на надомное обслуживание от 60 до 70 человек. Кроме того, будет усилена информационная работа среди населения о различных формах помощи пожилым и инвалидам. На укрепление материально-технической базы стационарных организаций в 2026-2028 годах предусмотрены средства областного бюджета. Например, в 2026 году текущий ремонт запланирован в Каменском геронтологическом центре на сумму 0,5 миллиона рублей, в 2027-м – в Доме социального обслуживания «Добринский» на 1,4 миллиона рублей, в 2028-м – в Областном геронтологическом центре ветеранов войны и труда на 4,3 миллиона рублей.

Не забыли областные власти и о развитии стационарозамещающих технологий. Для этого в регионе организована работа 52 мобильных бригад с привлечением медиков для посещения на дому недееспособных, одиноких пожилых граждан и граждан после инсульта, инфаркта и травм. Ежегодно планируется охватывать такой помощью от 1673 до 1741 человека. Получит свое продолжение внедрение так называемого сопровождаемого проживания для граждан с ментальными нарушениями – от 13 до 17 человек ежегодно.

Планом предусмотрено и дальнейшее развитие системы долговременного ухода и социальных услуг сиделки (охват должен вырасти значительно, с 304 человек в 2026 году до 1559 в 2028-м) и оказание паллиативной помощи на дому. Запланированы ежегодные информационно-методические совещания с негосударственными организациями и семинары по распространению лучших региональных практик.

ИА “Орелград”