Орловский суд запретил торговать поддельными паспортами РФ

29.7.2026 | 9:30 Криминал, Новости

Сразу четыре сомнительных сайта нашла в Сети прокуратура.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Колпнянский районный суд Орловской области рассмотрел сразу  четыре однотипных административных иска прокурора района о признании   информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению на территории РФ. Иски были поданы по итогам мониторинга сетевых ресурсов, проведенного прокуратурой в рамках проверки соблюдения миграционного законодательства и законодательства об информации.

В ходе проверки было установлено, что на четырех сайтах в свободном доступе размещена информация с предложением приобрести паспорт гражданина Российской Федерации. Вход на сайты является свободным, регистрация не требуется, ограничений на копирование и распространение информации с них нет. При открытии страниц появляются графические и текстовые изображения с контактными данными продавцов, отметила в исках прокуратура.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и признал, что распространение такой информации противоречит действующему законодательству. Ведь паспорт гражданина РФ является основным документом, удостоверяющим личность, и выдается исключительно уполномоченными государственными органами. За незаконную выдачу паспорта либо внесение заведомо ложных сведений, повлекшее незаконное приобретение гражданства, предусмотрена уголовная ответственность по статье 292.1 УК РФ.

Иски были удовлетворены в полном объеме. Решения суда являются основанием для включения сомнительных сайтов в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Иными словами, суд постановил заблокировать доступ к сайтам на территории РФ. И подчеркнул, что вынесенные решения подлежат немедленному исполнению. В то же время они все еще могут быть обжалованы в Орловский областной суд. Правда, не очень верится, что владельцы таких сайтов объявятся и начнут оспаривать блокировку в вышестоящей судебной инстанции.

ИА “Орелград”


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