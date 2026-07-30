Орловские “Смайлики” с успехом выступили на международном фестивале в Турции

Коллектив из Новодеревеньковского района.

С 17 по 22 июля юные артисты танцевального коллектива «Смайлики» представляли Орловщину на международном фестивале народных культур в турецком городе Чайджума. В мероприятии участвовали делегации из России, Турции, Болгарии, Ирана и Македонии.

Зажигательный танец «Тимоня», русский хоровод и казачья плясовая стали визитной карточкой коллектива. Выступления орловских артистов встречали восторженными аплодисментами, зрители и участники с удовольствием фотографировались с ребятами. Завершился фестиваль торжественной встречей с мэром Чайджумы, который вручил коллективам памятные подарки в знак признания их таланта и вклада в культурный обмен, сообщили в администрации района.

ИА “Орелград”