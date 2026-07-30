Департамент здравоохранения Орловской области опубликовал актуальный список вакансий 

Необходимы почти 300 врачей и более 200 работников среднего медицинского персонала.

Департамент здравоохранения Орловской области обнародовал ежемесячный перечень вакантных должностей в учреждениях здравоохранения региона. Список содержит информацию о потребности в специалистах как с высшим медицинским образованием, так и со средним профессиональным образованием.

Наибольшее количество вакансий традиционно сосредоточено в районных больницах области. Среди наиболее востребованных врачебных специальностей — участковые терапевты и педиатры, врачи-оториноларингологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, неврологи, а также специалисты ультразвуковой и функциональной диагностики. Остро ощущается нехватка врачей скорой медицинской помощи, психиатров, инфекционистов и онкологов.

В числе крупнейших работодателей, испытывающих кадровый дефицит, — Больница скорой медицинской помощи имени Н.А. Семашко, Городская больница имени С.П. Боткина, Орловская областная клиническая больница, а также Ливенская и Мценская центральные районные больницы.

Особо востребованы фельдшеры скорой помощи, медицинские сестры палатные и процедурные, операционные сестры, рентгенолаборанты, фельдшеры ФАПов и медицинские лабораторные техники. Например, на Станции скорой медицинской помощи открыто более 70 вакансий для среднего медперсонала, а в Научно-клиническом многопрофильном центре имени З.И. Круглой — свыше 40.

Для соискателей в документе указаны контактные телефоны и адреса кадровых служб каждого учреждения. Полный перечень вакансий опубликован на официальных ресурсах департамента здравоохранения Орловской области и доступен для ознакомления всем желающим.

ИА “Орелград”