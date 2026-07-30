Орловские адреса угодили в рейтинг

ФНС сформировала рейтинг актуальности Государственного адресного реестра.

Федеральная налоговая служба сформировала рейтинг актуальности Государственного адресного реестра (ГАР). Как пояснили в ведомстве, он основан на обращениях пользователей, которые не нашли в реестре нужный адрес. Если адреса в реестре нет, сообщение об этом направляется в соответствующий орган местного самоуправления, который вправе внести недостающие сведения в реестр. Актуализация и увеличение рейтинга связано со скоростью рассмотрения таких обращений, поскольку сведения из ГАР используются для оказания государственных и муниципальных услуг гражданам и бизнесу.

Отметим, что ГАР является единственным государственным информационным ресурсом, содержащим сведения об адресах. Наличие адреса в реестре подтверждает его легитимность. Оператором реестра выступает ФНС России, а его наполнением и уточнением занимаются органы местного самоуправления. Легитимность сведений обеспечивается соблюдением процедур присвоения, изменения, аннулирования адресов и их размещения в ГАР. Датой присвоения или актуализации адреса признается дата его публикации в реестре.

Сведения об адресах в ГАР историчны, а преемственность информации формируется автоматически за счет корректировки данных в привязке к уже содержащимся в реестре сведениям. На портале Федеральной информационной адресной системы (ФИАС) можно отследить написание конкретного адреса в разные периоды времени. К слову, по состоянию на 16 мая 2026 года в Государственном адресном реестре по Орловской области было размещено более 658,4 тысячи адресов. Порядка 578 тысяч из них включено в реестр с кадастровыми номерами. Таким образом, 12 процентов объектов адресации, у которых еще нет кадастровых номеров, требуют уточнения.

В пресс-службе УФНС России по Орловской области не раз напоминали, что использование адресов из ГАР является обязательным для всех органов государственной и муниципальной власти, а также для почтовых служб. Это гарантирует, что любой адрес, указанный в официальных документах, будет признан и обработан без ошибок. Сфера применения адресов из реестра охватывает практически все области жизни и бизнеса: навигационные системы и картографические сервисы, почтовые и курьерские доставки, регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговый учет и начисление имущественных налогов, кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость, маркетплейсы, логистику и клиентские базы данных.

Адрес в привязке к объекту недвижимости с кадастровым номером помогает избежать отказа в предоставлении государственных или муниципальных услуг, приостановки ведения бизнеса при регистрации или получении лицензий, а также других негативных последствий. В целях корректного наполнения реестра УФНС России по Орловской области рекомендует гражданам проверить адреса своих объектов недвижимости и земельных участков. Сделать это можно на сайте ФНС России в разделе «Все сервисы» – «Сведения из реестров» – «Федеральная информационная адресная система», где любой пользователь может быстро проверить и подтвердить корректность адреса.

ИА “Орелград”