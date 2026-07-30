Качество налоговых услуг повысят в Орловской области

Налоговая служба и МФЦ обсудили электронное взаимодействие.

Вопросы эффективности взаимодействия налоговых органов и структурных подразделений МФЦ, а также повышение качества оказания государственных услуг обсудили в Управлении ФНС России по Орловской области. Как пояснили в пресс-службе ведомства, там состоялась рабочая встреча заместителя руководителя управления ФНС Эльвиры Гладких и заместителя директора БУ ОО «МФЦ» Николая Есина. По данным налоговой службы, в Орловской области на сегодняшний день действуют 27 отделов МФЦ и 66 территориально-обособленных офисов, которые оказывают 35 услуг ФНС России.

Большинство из них предоставляются как по системе бумажного документооборота, так и через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Последняя помогает реализовать принцип «одного окна», поскольку электронный обмен данными происходит за считанные минуты и необходимость повторного обращения заявителя попросту отпадает. Только за первое полугодие 2026 года орловцы получили более 10,5 тысячи услуг ФНС России в МФЦ региона.

Самыми востребованными налоговыми услугами, оказываемыми по сети МФЦ, в первой половине текущего года стали прием деклараций по форме 3-НДФЛ, прием заявлений о постановке на учет и документов для регистрации бизнеса. Расширение использования СМЭВ может снизить нагрузку на сотрудников и исключить ошибки при ручном вводе данных, подчеркнули в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области.

В МФЦ активно внедряются цифровые сервисы. Например, в мессенджере «МАКС» появился чат-бот центров «Мои документы». С его помощью можно узнать информацию о работе отделений, проверить готовность документов или записаться на личный прием. Ранее областная налоговая служба сообщила, что уже более 373 тысяч жителей Орловской области пользуются личным кабинетом налогоплательщика. За последние полгода ряды пользователей пополнило почти 12 тысяч орловцев.

Напомним, что с помощью указанного сервиса можно дистанционно общаться с налоговым инспектором и решать различные вопросы. Например, доступна функция «Семейный доступ», предназначенная для уплаты имущественных налогов за несовершеннолетних детей. Чтобы ее подключить, необходимо иметь доступ к личным кабинетам родителя и ребенка.

Надо только добавить пользователя через одноименную функцию, ввести ИНН ребенка и подтвердить запрос. Затем в разделе «Налоги» появится список детей, после чего можно оплатить налоги любым удобным способом. Дети исключаются из списка автоматически по достижении совершеннолетия или по желанию любой из сторон, напомнили орловские налоговики.

ИА “Орелград”