Администрация Ливен потратила почти половину резервного фонда

Отчет об исполнении бюджета города Ливны проверили инспекторы КСП.

Контрольно-счетная палата города Ливны вынесла заключение на отчет администрации об исполнении местного бюджета за первое полугодие 2026 года. Из документа следует, что резервный фонд администрации города Ливны на 2026 год изначально был утвержден в сумме 10 миллионов рублей. Общая сумма расходов бюджета за счет средств резервного фонда администрации города в первом полугодии 2026 года составила 4,21 миллиона рублей, или 42,1 процента утвержденных плановых назначений.

Поясним, что средства резервного фонда разрешено тратить только на цели, утвержденные специальным постановлением. В предыдущие годы эти деньги выделялись, в основном, на оказание экстренной социальной помощи нуждающимся, например, погорельцам. Но в свете последних событий средства резервного фонда начали расходовать и на иные цели, в частности, на возмещение материального ущерба, причиненного горожанам в результате атак ВСУ, в том числе с использованием боевых беспилотников.

Согласно пояснительной записке КСП, по состоянию на 1 июля 2026 года кредиторская задолженность города Ливны составила 48,22 миллиона рублей. Но позитивным фактором инспекторы счетной палаты называют отсутствие просроченной кредиторской задолженности. Сумма задолженности муниципального образования по бюджетному кредиту по состоянию на 1 июля 2026 года оценивается в 29,25 миллиона рублей.

Как уже рассказывал «Орелград», в соответствии с представленным отчетом бюджет города Ливны за первое полугодие 2026 года исполнен с дефицитом в размере 12,25 миллиона рублей. Кстати, на реализацию национальных проектов в отчетном периоде было направлено 39,8 миллиона рублей, в том числе по нацпроекту «Молодежь и дети» – 27,87 миллиона рублей, нацпроекту «Инфраструктура для жизни» – 8,72 миллиона рублей, по нацпроекту «Семья» – 3,2 миллиона рублей.

В КСП также отметили, что за отчетный период 85,7 процента расходов бюджета города на сумму 718,88 миллиона рублей было произведено в рамках реализации 21 муниципальной программы. В целом счетная палата выдала положительное заключение на бюджетный отчет, не усмотрев грубых нарушений требований Бюджетного кодекса РФ и других нормативно-правовых актов.

ИА “Орелград”